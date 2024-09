Enna: lavori in via Mercato, istituiti divieti di transito e di sosta per venerdì

PUBBLICITÀ

Il Comune di Enna ha annunciato l’istituzione di divieti temporanei di transito e sosta in via Mercato, a causa dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale. Le restrizioni saranno in vigore venerdì dalle ore 07:00 alle 19:00.

In particolare, è previsto divieto di transito veicolare nel tratto di via Mercato compreso tra l’intersezione con via Montesalvo e piazza Puccini, divieto di sosta su entrambi i lati della strada nel tratto compreso tra via Montesalvo e il civico 312 di via Mercato.

Durante la chiusura, i veicoli provenienti da via Spirito Santo saranno deviati su via Montesalvo, che sarà temporaneamente percorribile in senso unico a salire per consentire il completamento dei lavori.