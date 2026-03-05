Enna: lavori, divieto di sosta e chiusura temporanea in un tratto di via Roma e via Mercato

PUBBLICITÀ

Il Comando della Polizia Locale di Enna comunica che, con propria ordinanza n. 105 del 4/03/2026, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di sistemazione e pulizia gronda edificio Liceo Classico, sito in via Roma 447/436, ha disposto l’istituzione, per il giorno 06/03/2026, dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto temporaneo di sosta veicolare con rimozione forzata nel tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con via Largo Rosso e l’intersezione con via Porta Palermo.

Per lo stesso giorno, dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e comunque fino a cessate esigenze, è stato altresì disposto il divieto temporaneo di transito nel predetto tratto stradale, con contestuale dirottamento del flusso veicolare sulla via S. Chiara e/o sulla via Largo Rosso.

Inoltre, con Ordinanza n. 106 del 4/03/2026, al fine di consentire i lavori urgenti da parte di e-distribuzione, per eliminare lo stato di pericolo presso la cabina di trasformazione denominata MERCATO, è stato disposta l’istituzione dal 09/03/2026 al 13/03/2026 dalle ore 9.00 alle ore 18,00 il divieto temporaneo di transito veicolare lungo il tratto di via Mercato compreso tra la piazza Puccini e la piazza Neglia.