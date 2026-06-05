Enna, lavori di scerbamento sulla Monte-Cantina: divieto di transito il 19 e 20 giugno

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Il Comune di Enna informa che, nei giorni 19 e 20 giugno 2026, dalle ore 07.30 alle ore 17.00 e comunque fino a cessate esigenze, saranno eseguiti i lavori di decespugliamento e scerbamento lungo la strada di arroccamento “Monte-Cantina”.

Con Ordinanza n. 261 del 05/06/2026, viene pertanto istituito il divieto di transito veicolare e pedonale nella strada “Monte-Cantina”, dall’intersezione con la rotatoria di via Libertà all’intersezione con la via Pergusa, ad eccezione dei residenti e dei titolari degli esercizi commerciali attivi lungo il tratto stradale interessato.

I veicoli diretti in zona Monte potranno percorrere in alternativa via Pergusa, via Roma bassa e Corso Sicilia.

Gli autoveicoli in uscita dalla zona Monte potranno percorrere viale IV Novembre, viale Diaz, Corso Sicilia, via Pergusa, via Mercato e via S. Leonardo.