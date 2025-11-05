Enna: lavori di ripristino di due ponti, dal 10 novembre chiusi 5 chilometri della Statale 192

PUBBLICITÀ

Per consentire i lavori di ripristino su due ponti della strada statale 192 “della Valle del Dittaino”, a partire da lunedì 10 novembre, un tratto di cinque chilometri in provincia di Enna sarà chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia, con deviazioni su un percorso alternativo.

Il provvedimento sarà valido fino al 3 marzo 2026 dal km 13,900 al km 19,200 e si rende necessario per consentire gli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte al km 16,530 e il consolidamento delle fondazioni e della struttura del ponte al km 18,920.

Le deviazioni saranno disposte lungo il percorso alternativo costituito dalla strada Consortile della zona industriale di Dittaino secondo il seguente schema:

il traffico che proviene da Catania diretto a Enna sarà deviato al km 19,200 e dovrà percorrere interamente la strada Consortile per poi immettersi nuovamente sulla SS192 al km 13,900. Viceversa per il traffico che proviene da Enna diretto a Catania e verso lo svicolo ‘Dittaino’ dell’Autostrada Palermo – Catania;

per entrambe le direzioni sarà possibile raggiungere le stazioni ferroviarie di Dittaino, Pirato, Leonforte e Assoro attraverso la strada provinciale 62 per poi reimmettersi sulla statale 192 al km 17,500.

Gli interventi, del valore complessivo di 2,5 milioni di euro (un milione per il ponte al km 16,530, 1,5 milioni per il ponte al km 18,920), si rendono necessari nell’ambito dei lavori di manutenzione delle strutture e sono finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza della statale 192. Durante l’esecuzione dei lavori il personale Anas vigilerà sulla corretta gestione del traffico per minimizzare i disagi alla circolazione.

