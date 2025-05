Enna, lavori di rifacimento stradale nei pressi del Castello di Lombardia: istituiti divieti di sosta

PUBBLICITÀ

Saranno eseguiti nei giorni 16 e 19 maggio i lavori di rifacimento del manto stradale del piazzale antistante il Castello di Lombardia.

Per tale ragione il Comando di Polizia Locale di Enna ha emesso l’ordinanza n. 218 del 15/05/2025 che dispone quanto segue.

Istituito per il giorno 16/05/2025, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il perimetro di piazza delle Rimembranze (Monumento ai caduti), onde consentire l’esecuzione dei lavori di scarifica.

Istituito per il giorno 19/05/2025, dalle ore 08.00 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione forzata nei seguenti tratti stradali: ambo i lati della parte iniziale di via della Cittadella che interseca il viale N. Savarese; ambo i lati di viale N. Savarese; tutto il perimetro di piazza delle Rimembranze (Monumento ai caduti); nel tratto di via Lombardia compreso tra il chiosco bar (prospiciente il civ. n. 20) e l’intersezione con piazza delle Rimembranze – viale N. Savarese; nelle prime due file di parcheggi siti nel piazzale G. Rosso prospicienti la piazza delle Rimembranze (Monumento ai caduti).