Enna, lavori di potatura in viale Diaz: divieti di sosta dal 29 al 31 dicembre

Il Comando della Polizia Locale di Enna, con propria ordinanza n. 573 del 24/12/2025, a seguito di richesta avanzata dal Servizio 2.7 Ambiente dell’Area 2 – Tecnica per eseguire i lavori di potatura degli alberi posti lungo il Viale Diaz, ha disposto quanto segue.
Istituire per i seguenti giorni, dalle ore 07.00 alle ore 16.00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto temporaneo di sosta veicolare con rimozione forzata in ambo i lati nei tratti stradali di seguito indicati:
• 29/12/2025 nel tratto di viale Diaz compreso tra ingresso laterale Plesso “De Amicis” e l’intersezione con via Sen. Romano;
• 30/12/2025 nel tratto di viale Diaz compreso tra il civ. n. 48 (Bar Erbicella) e la rotatoria del Cimitero;
• 31/12/2025 nel tratto di viale Diaz compreso tra l’intersezione con via Sen. Romano ed il civ. n. 48 (Bar Erbicella).