Enna: lavori di decespugliamento e scerbamento lungo la Monte-Cantina, modifiche alla viabilità

Nei giorni 20, 21 e 23 giugno saranno eseguiti lavori di decespugliamento e scerbamento lungo la strada di arroccamento Monte-Cantina a Enna.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi, sono stati disposti il divieto di sosta veicolare su ambo i lati della strada Monte-Cantina, nei giorni indicati, dalle ore 07.00 alle ore 17.00 (e comunque fino a cessate esigenze); il divieto di transito veicolare e pedonale, negli stessi giorni, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 (e comunque fino a cessate esigenze), dall’intersezione con la rotatoria di via Libertà fino all’intersezione con la via Pergusa.

Sono esclusi dai divieti i residenti e i titolari degli esercizi commerciali attivi lungo il tratto interessato.

Per quanto riguarda la viabilità alternativa i veicoli diretti in zona Monte potranno percorrere via Pergusa, via Roma bassa e Corso Sicilia; gli autoveicoli in uscita dalla zona Monte potranno transitare per viale IV Novembre, viale Diaz, Corso Sicilia, via Pergusa, via Mercato e via S. Leonardo.