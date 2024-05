Enna: lavori di adeguamento dello stadio, riunione con le commissioni consiliari

PUBBLICITÀ

Riunione ieri con le commissioni consiliari del Comune di Enna per i lavori di adeguamento dello stadio “Generale Gaeta” in vista del prossimo campionato di Serie D.

“Ne abbiamo parlato con i componenti della terza e quarta commissione consiliare, rispettivamente presieduti dall’Ing. Tiziana Arena e Noemi Fiammetta – hanno sottolineato il presidente dell’Enna, Luigi Stompo, e l’ad Fabio Montesano -. Si è fatto il punto con le due commissioni consiliari, quelle ai lavori pubblici e all’impiantistica sportiva, su quali siano le maggiori criticità e dunque gli interventi più importanti da fare. C’è la volontà di procedere da parte dei soggetti interessati, nel modo migliore possibile per adeguare lo stadio Gaeta che nel frattempo lunedì prossimo sarà oggetto di un sopralluogo da parte del responsabile dell’omologazione dei campi della Lega Nazionale dilettanti. Al termine dell’incontro abbiamo voluto ringraziare i componenti e i presidenti delle due commissioni consiliari per l’attenzione che hanno voluto prestare alla nostra società per la questione relativa allo stadio”.