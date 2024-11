Enna: lavori allo svincolo autostradale, Dipietro chiede aggiornamenti ad Anas

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito dichiarazione del sindaco di Enna Maurizio Dipietro.

Considerati i ritardi nella conclusione dei lavori dello svincolo autostradale di Enna ed il conseguente protrarsi dei disagi per gli utenti, ho chiesto all’ing. Russo, responsabile dei lavori per conto dell’Anas, di avere notizie sulla data di definizione dei lavori stessi. Il tecnico dell’Anas mi ha cortesemente riferito che i lavori proseguono con il massimo impegno e mi ha dato appuntamento a giorno 2 dicembre per una visita congiunta al cantiere, nel corso della quale gli chiederò di calendarizzare la riapertura dello svincolo nei tempi più brevi.