Enna, lavori allo stadio, Dipietro: “Il Comune si fa carico della realizzazione”

“Ci siamo confrontati con i tecnici e i rappresentanti dell’Enna calcio come sempre in un clima costruttivo e di reciproca collaborazione, con l’obbiettivo comune di fare presto e bene”. Lo comunica il sindaco di Enna Maurizio Dipietro dopo l’incontro con i vertici dell’Enna Calcio, Fabio Montesano e Luigi Stompo, per affrontare la tematica relativa agli interventi da realizzare presso lo Stadio Generale Gaeta in modo da ottemperare alle prescrizioni della Questura e dei Vigili del Fuoco. Presenti all’incontro anche l’assessore allo sport Rosalinda Campanile, l’Ingegnere Capo del Comune Giovanna Villari, l’Ing. Schillaci dell’area tecnica e il segretario generale Luciano Catania.

“Al termine della riunione – ha aggiunto il primo cittadino – abbiamo convenuto sull’opportunità che, anche in base a quanto già previsto dalla vigente convenzione di affidamento della struttura sportiva, il Comune di Enna si faccia carico della realizzazione delle opere utili ad ottenere il via libera da parte della Questura e dei Vigili del Fuoco, per affrontare il prossimo campionato di Serie D”.

“Abbiamo rassicurato la dirigenza dell’Enna Calcio – ha chiarito infine Dipietro – sulla volontà di procedere speditamente su questo percorso in modo da rispettare le tempistiche che la vicenda impone”.

Dipietro, al termine della riunione, ha richiesto la convocazione del tavolo tecnico già insediato presso la Prefettura di Enna, finalizzato all’esposizione delle soluzioni progettuali proposte dai tecnici del Comune e all’acquisizione, in tempi strettissimi, dei necessari pareri da parte degli enti competenti.