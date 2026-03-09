Enna, lavori all’ex Mulino: il 12 marzo stop a transito e sosta in via Candrilli e piazza Coppola

lavori ex Mulino
Il Comando della Polizia Locale di Enna comunica che, al fine di consentire la manovra ed il posizionamento di una betoniera, nell’ambito dei lavori attualmente in corso e relativi alla ristrutturazione dei locali “ex Mulino” di Piazza Coppola, con propria ordinanza n. 112 del 9/03/2026 ha disposto l’istituzione, per il giorno 12/03/2026 dalle ore 7.00 alle ore 18.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, del divieto temporaneo di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata nella Via Candrilli e nella Piazza Coppola.

