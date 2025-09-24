Enna, lavori all’acquedotto Ancipa: stop idrico a Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera e Consorzio di Bonifica

PUBBLICITÀ

Siciliacque informa che nella mattinata di domani, giovedì 25 settembre, in contrada Cannavò, a Enna, inizieranno i lavori di sostituzione di un intero tratto dell’acquedotto Ancipa. Il collegamento della nuova condotta in acciaio, della lunghezza di 1,5 chilometri, renderà ancora più efficiente la distribuzione dell’acqua nei Comuni di Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera Caropepe.

PUBBLICITÀ

Il progetto, del valore di 700 mila euro, ha l’obiettivo di eliminare le perdite causate da una frana. Con l’inserimento di un nuovo tratto di acquedotto, Siciliacque conta di recuperare circa 8 litri al secondo.

Per eseguire l’intervento sarà necessario sospendere temporaneamente l’esercizio dell’acquedotto Ancipa (ramo basso) a partire dalle ore 6 di domani. La sospensione del servizio idrico interesserà i Comuni di Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera e il Consorzio di Bonifica di Enna. Il ripristino delle normali forniture avverrà progressivamente a partire dalle ore 20 di venerdì 26 settembre.

I lavori di manutenzione straordinaria dell’acquedotto Ancipa rientrano nel piano che Siciliacque ha concordato con la Regione per migliorare l’efficienza delle infrastrutture idriche di sovrambito a servizio dei territori di Enna e Caltanissetta. Sono tuttora in corso anche i lavori di sostituzione di un tratto della diramazione dell’Ancipa che porta l’acqua al Comune di Valguarnera Caropepe, che saranno ultimati entro la prima metà di ottobre. Mentre a novembre saranno avviati i lavori di ammodernamento della linea che alimenta Aidone.