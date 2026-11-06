Enna, lavori alla rete fognaria vicino al Rettorato della Kore: divieto di sosta in via Ingrà
Da sabato 7 a sabato 14 novembre 2026 sarà in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati di via Ingrà, a Enna, per consentire lo svolgimento di lavori alla rete fognaria nei pressi del Rettorato dell’Università Kore.
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Il provvedimento è stato adottato per consentire l’accesso dei mezzi pesanti e garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza.
Il divieto di sosta sarà in vigore 24 ore su 24, dal 7 al 14 novembre e comunque fino a cessate esigenze.