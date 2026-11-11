Enna, lavori al Campo Gaeta: la IV Commissione segnala ritardi, arrivate le torri faro

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La IV Commissione Consiliare Permanente del Comune di Enna ha effettuato un sopralluogo al Campo Gaeta per verificare lo stato di avanzamento degli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo. Nel corso della visita sono emerse criticità legate ai tempi di esecuzione dei lavori, tanto da spingere la Commissione a chiedere un incontro urgente con l’impresa appaltatrice.

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Alla riunione, presieduta da Filippo Fiammetta, hanno partecipato i componenti Cappa, Tornabene, Di Venti e Fazzi, il consigliere Vasapollo, in qualità di vicepresidente del Consiglio comunale, il direttore dei lavori, ingegnere Lo Giudice, e il responsabile unico del progetto (RUP), ingegnere Amaradio.

Secondo quanto riferito dalla Commissione, durante il sopralluogo è stato riscontrato un «significativo ritardo nell’esecuzione dei lavori, caratterizzati da un andamento particolarmente lento».

In particolare, al momento della visita sarebbe stata rilevata la presenza di un solo operaio impegnato nel cantiere. Una circostanza che ha suscitato preoccupazione tra i componenti della Commissione, anche alla luce della proroga già concessa all’impresa.

Restano ancora da completare, secondo quanto evidenziato dalla Commissione, diversi interventi necessari alla piena funzionalità dell’impianto, tra cui la collocazione delle torri faro, la realizzazione della recinzione e il completamento dell’impianto di illuminazione.

Proprio sul fronte delle torri faro è arrivato un aggiornamento: il nuovo presidente dell’Enna Calcio, Filippo Garofalo, ha comunicato che nella mattinata di oggi le strutture sono arrivate al Campo Gaeta.

La Commissione ha intanto chiesto formalmente alla Direzione dei Lavori e al RUP di convocare con urgenza un incontro con l’impresa appaltatrice, per chiarire le cause dei ritardi e definire «un cronoprogramma concreto e vincolante per il completamento delle opere».

È stata inoltre richiesta una «massiccia e adeguata presenza di maestranze in cantiere», affinché gli interventi possano proseguire con maggiore continuità.

L’obiettivo indicato dalla IV Commissione è quello di «completare i lavori entro la fine di dicembre 2026», consentendo la riconsegna dell’impianto alla città.

La Commissione ha infine annunciato che continuerà a monitorare l’andamento degli interventi e il rispetto degli impegni assunti per il completamento del Campo Gaeta.