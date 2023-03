Enna: lavoratori edili, la Fillea Cgil sarà presente alla manifestazione di Palermo

Ci sarà anche una rappresentanza della Fillea Cgil di Enna il prossimo 1 aprile a Palermo, nella zona dello Zen, alla mobilitazione regionale di lavoratori edili promossa da Fillea Cgil e Fenea Uil. Lo comunica il segretario provinciale Epifanio Riccobene. Questa è una delle cinque manifestazioni che la Fillea e Fena hanno organizzato nello stesso giorno in diverse piazze di periferia italiane.

La Fillea Cgil e Fenea Uil chiedono la modifica del decreto 11/2023 sui bonus edili che “rischia di distruggere – comunicano dal sindacato – 100 mila posti di lavoro e soprattutto di escludere milioni di cittadini a basso reddito dalla possibilità di avere una casa più vivibile e sicura, più efficiente in termini energetici, più salubre e con bollette meno care”. Inoltre, “garantire urgentemente lo sblocco dei crediti ma soprattutto dare stabilità alle percentuali di incentivo per i prossimi 10 anni, garantendo la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli incapienti e per i redditi medio-bassi, per i condomini e per chi vive nelle periferie, prevedendo un intervento pubblico diretto, anche straordinario, per l’edilizia pubblica residenziale; una legge quadro per la rigenerazione urbana, con una nuova pianificazione urbanistica basata su maggiori risorse e strumenti partecipativi, in coerenza con gli obiettivi del Next Generation Eu e dell’Agenda ONU per città sostenibili; vincoli stringenti sull’obbligo di applicare e rispettare i CCNL Edili in tutti gli appalti di lavori rientranti nei perimetri e nei campi di applicazione dell’Allegato X del Dlgs. 81/2008, a partire dagli appalti di lavori pubblici, migliorando le previsioni del nuovo Codice degli Appalti contro ogni forma di dumping contrattuale, lavoro irregolare, infiltrazioni criminali; il ripristino del divieto dei sub appalti a cascata come previsto dall’attuale Codice degli Appalti e la valorizzazione delle imprese più strutturate, la loro qualificazione, la loro crescita dimensionale”.