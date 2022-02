Enna: l’Avo dona teli termici al pronto soccorso

Donati 100 teli termici al Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I dall’AVO Enna, l’Associazione Volontari Ospedalieri, il cui presidente è Apollonia Alice Amico. Il dono delle coperte isotermiche è avvenuto in occasione della ricorrenza della “Giornata del Malato”, arrivata quest’anno alla trentesima edizione.

Presenti alla consegna, per la direzione sanitaria la dott.ssa Angela Maria Montalbano, che ha calorosamente ringraziato l’AVO per il dono, e il dott. Angelo Tantillo. Per il Pronto Soccorso il primario dott. Renato Valenti e il coordinatore infermieristico dott. Mario Vitale. Presenti anche la dr.ssa Antonella Gallone dell’URP e il dr. Giovanni Bongiovanni, che dirige l’area riabilitazione delle professioni sanitarie. Numerosi volontari dell’AVO Enna presenti con la loro presidente.

“Ho il piacere, a nome e per conto di tutti i volontari AVO Enna – ha dichiarato Alice Amico – di donare al Pronto Soccorso i teli termici monouso, esprimendo con essi la voglia dei volontari di riscaldare virtualmente il cuore dei ‘malcapitati’. Il nostro abbraccio virtuale è esteso a chi sta lottando in questo momento per la salute, a chi purtroppo non è riuscito a farcela e agli operatori sanitari, impegnati quotidianamente a fronteggiare il virus e le sue conseguenze”.