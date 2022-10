Enna: l’Avis ricorda Elena Marasà

Quando raccontai la storia di Elena Marasà per il Giornale di Sicilia, mi era difficile trattenere la commozione, cercava con determinazione un donatore di midollo osseo che le salvasse la vita. Ma il sentimento più forte che scaturì in me era l’ammirazione, una ragazza tanto giovane non si piegava alla malattia.

Elena era una leonessa, aveva trovato la sua donatrice nel mondo ma il destino è stato comunque crudele con Lei e nel 2018, per altra causa, se ne è andata lo stesso.

La sua voglia di vivere nel 2014 aveva spinto l’Avis Enna e la comunità ennese a tipizzarsi, insomma diventare potenziali donatori di midollo. Lo feci anche io.

Avis non dimentica e torna, il 29 ottobre, per il suo compleanno, in piazza San Cataldo a Enna in onore e ricordo di Elena per raccogliere sangue sull’emoteca. Un piccolo gesto che può salvare la vita ad ognuno di noi, che consente a tutti di andare in sala operatoria senza carenza di sangue. Forza ennesi fatevi avanti.

Angela Montalto