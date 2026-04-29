Enna: l’Avis inaugura una scultura dedicata ai donatori di sangue

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L’AVIS comunale di Enna vuole rendere omaggio a tutti i suoi donatori attraverso una scultura a loro dedicata e che verrà inaugurata giovedì 30 aprile alle ore 17:00, presso Piazza della Legalità, nelle vicinanze della Facoltà di Ingegneria, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dei vertici regionali e provinciali dell’AVIS.

“L’opera – dichiara la Presidente dell’Avis di Enna Maria Elena Spalletta – è stata realizzata gratuitamente dal maestro Mario Termini e nasce come segno concreto e duraturo di gratitudine nei confronti dei donatori ennesi, veri protagonisti di una straordinaria rete di solidarietà”.

Grazie all’impegno silenzioso e costante dei volontari e dei donatori, ogni giorno è possibile salvare vite umane e offrire una nuova speranza a chi ne ha bisogno. Il gesto della donazione, semplice ma di inestimabile valore, rappresenta uno dei più alti esempi di altruismo e senso civico, per tale motivo l’Associazione ha scelto di donare quest’opera alla città di Enna che vanta su un numero importante di donatori di sangue in cui contributo è fondamentale per il funzionamento del sistema sanitario e per il benessere dell’intera comunità.

Con questa scultura, l’AVIS di Enna rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura della donazione, invitando tutti i cittadini a riflettere sull’importanza di questo gesto e, ove possibile, a diventare parte attiva di questa grande comunità solidale.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare.