Enna: l’Avis inaugura la nuova sede e festeggia con le donazioni

Domenica 12 dicembre l’Avis comunale di Enna inaugurerà la nuova sede in via Messina 79 e con l’occasione festeggerà il suo trentesimo anniversario, rinviato a causa delle condizioni meteo delle scorse settimane.

Dalle 8:30 sarà possibile, dopo aver prenotato, effettuare la donazione, grazie alla collaborazione del dott. Francesco Spedale, primario dell’ UOC di Medicina Trasfusionale ed Ematologia dell’Umberto I, e del dott. Angelo Contrino che, all’interno dell’autoemoteca, posizionata davanti la sede Avis, accoglieranno coloro che durante la settimana hanno difficoltà a recarsi in ospedale.

Da trentanni l’Avis di Enna si occupa di promuovere la donazione del sangue. I suoi volontari, con dedizione, si impegnano ogni giorno a far comprendere l’importanza di un gesto semplice che salva la vita di molte persone.

L’Avis di Enna è sempre stata presente all’interno delle scuole per far conoscere l’importanza della donazione del sangue agli studenti di ogni età ed è per questo motivo che, nel corso della mattinata, verranno esposti all’interno delle sede i disegni realizzati dai bambini dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Enna, che con entusiasmo ha risposto all’invito di partecipazione al progetto “La donazione è…”.

Dopo il taglio del nastro, che avverrà alle ore 10, verranno premiati i disegni dei bambini e consegnati i gadget ai soci.

L’evento vuole essere un momento di condivisione con tutti i donatori che in questi anni hanno contribuito a rendere l’associazione una meravigliosa realtà che ad oggi conta più di mille soci e augurare ad ognuno di loro di trascorrere delle serene festività.