Enna: l’Avis festeggia 30 anni di volontariato con una nuova sede

Solidarietà, altruismo, dedizione, entusiasmo e amicizia sono gli elementi che hanno fatto crescere l’Avis comunale di Enna che giovedì 28 ottobre festeggerà il suo trentesimo anniversario e nell’occasione inaugurerà la nuova sede in via Messina 79.

L’evento, con inizio alle 17,30, vuole essere un momento di condivisione con tutti i donatori che in questi anni hanno contribuito a rendere l’associazione una meravigliosa realtà che, grazie al loro gesto di altruismo, giorno dopo giorno, permette a molte persone di continuare a vivere.

In questi anni l’associazione ha visto un susseguirsi di volontari che hanno dedicato il loro tempo a promuovere la donazione del sangue, rendendo l’Avis una grande famiglia che ad oggi conta più di mille soci.

Ogni donatore è una casella di questo importante e grande puzzle. Ad ognuno di loro è rivolto l’infinito grazie da parte di tutto il consiglio direttivo, per l’impegno e la costanza dimostrata in questi anni e soprattutto per aver risposto, numerosi, agli appelli per le varie emergenze che si sono verificate.

In questi anni l’Avis di Enna è stata presente all’interno delle scuole per far conoscere l’importanza della donazione del sangue agli studenti di ogni età ed è per questo motivo che, nel corso della serata, verranno esposti i disegni realizzati dalle classi quinte dell’Istituto Comprensivo De Amicis di Enna che, con entusiasmo, ha risposto all’invito di partecipazione al progetto “La donazione è…”.

Nella storia dell’associazione non è infatti mai mancata e mai mancherà la collaborazione con tutte le associazioni presenti sul territorio ennese che, con impegno e dedizione, hanno permesso di creare una fitta rete di solidarietà.