Enna, lavaggio degli indumenti aziendali DPI: il Tribunale accoglie il ricorso di un lavoratore

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I lavoratori hanno diritto al risarcimento degli ultimi 10 anni per il lavaggio degli indumenti aziendali DPI. Con sentenza n° 1350/2020 datata 10.06.2026, il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Motta Marika del Tribunale di Enna, ha accolto il ricorso presentato per un lavoratore di e-distribuzione SIC-UT CL-EN – BLUE TEAM PIAZZA ARMERINA.

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L’azienda è stata condannata a risarcire il lavoratore con circa 6.500 euro per il lavaggio domestico degli indumenti di lavoro, DPI. Il lavaggio è stato parametrato ad un’ora di lavoro straordinario per ogni settimana di effettivo lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della richiesta.

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“Questa importante sentenza, che per il momento è ristretta al solo lavoratore in causa, apre ora la possibilità per altri lavoratori e lavoratrici”, si legge nel comunicato dell’UGL Chimici Sicilia, firmato da Antonio Miceli, referente regionale Sicilia UGL Chimici e referente dell’Area Legale UGL Chimici per il Settore Elettrico.

“Il diritto all’indennizzo per il mancato lavaggio degli indumenti aziendali, DPI, è un diritto che va riconosciuto”, ribadisce l’organizzazione sindacale.

Apprezzamenti sopraggiungono anche dall’UTL di Enna e dal Segretario Provinciale di Enna UGL Arena Franco.