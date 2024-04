Enna: “laurearsi alla Kore un brand che indica eccellenza”, inaugurato l’anno accademico

PUBBLICITÀ

5 dipartimenti, 23 corsi di laurea, circa 5500 studenti e 200 docenti. Sono solo alcuni dei numeri che riguardano l’offerta formativa dell’Università Kore di Enna annunciati stamattina dal rettore Francesco Tomasello e dal presidente Cataldo Salerno durante la cerimonia di inaugurazione del diciannovesimo anno accademico. La cerimonia si è svolta presso il Centro L.E.D.A. del Polo Scientifico e Tecnologico di contrada Santa Panasia, una delle strutture fiore all’occhiello dell’ateneo. Presente il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci.

Durante il suo intervento Salerno ha fatto riferimento all’attuale situazione internazionale che si ripercuote anche nell’ambito della ricerca universitaria e al tema del calo demografico che riguarda in maniera “drammatica” il territorio ennese. Ha sottolineato l’importanza degli investimenti in nuove tecnologie per migliorare sia la didattica che la ricerca scientifica e annunciato l’acquisto di un robot chirurgico di ultimissima generazione che sarà messo a disposizione dell’Ospedale Umberto I di Enna.

“Laurearsi alla Kore un brand che indica eccellenza – ha detto con orgoglio -. Abbiamo studenti provenienti da tutta Italia, docenti provenienti da 15 regioni e 4 continenti con un’età media di 53 anni, più bassa rispetto alla media nazionale. Non siamo quindi un’università provinciale”.

Il rettore Francesco Tomasello ha parlato della necessità di collaborazioni fruttuose con altre università e ha proposto di ridisegnare in modo innovativo i corsi di laurea in medicina.

“Dobbiamo essere creativi, visionari e innovatori” ha detto rivolgendosi agli altri rettori presenti alla cerimonia.

Il direttore generale della Kore Salvatore Berrittella ha parlato dei recenti investimenti dell’Ateneo nel patrimonio immobiliare, delle residenze universitarie presso le strutture alberghiere del Grand Hotel del Lago e dell’Hotel Villa Giulia, entrambi a Pergusa, e nell’immobile sito nel luogo dove sorgeva l’ex Cinema Torre di Federico a Enna alta. Ha annunciato, inoltre, che saranno realizzati ulteriori laboratori all’avanguardia, ha presentato le attività di sostenibilità ambientale e risparmio energetico poste in essere dall’Università Kore e gli investimenti in ambito digitale e tecnologico.

Durante la cerimonia sono intervenuti anche la presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane Giovanna Iannantuoni e la rappresentante degli studenti Chiara Corso. La lectio magistralis sul tema “Innovare per la sostenibilità: nuove sfide per le imprese ed i territori” è stata tenuta dal Prof. Sandro Montressor, professore ordinario di economia applicata all’Università di Trento, qualche anno fa docente alla Kore.

A chiudere gli interventi il ministro Musumeci.

“Ha fatto il miracolo questa università – ha dichiarato – è la più grande industria dell’ex latifondo ennese. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo anni fa. La partita si gioca adesso sul terreno delle università e sulla loro rete e i governi devono fare la loro parte”.

Al termine della cerimonia sono stati premiati cinque ricercatori: Stefania Piazza, Filippo Torrisi, Gianluca Santoro, Debora Gervasi e Alessandro Romano.

Appuntamento al prossimo anno con la celebrazione del ventennale della Kore.