Enna: Laura Marinoni è “La Gilda” al Teatro Garibaldi

Musica e canzoni sono gli ingredienti del prossimo spettacolo di “Alte visioni”, la stagione organizzata dall’amministrazione comunale al Teatro Garibaldi di Enna che mercoledì alle ore 20.30 ospiterà Laura Marinoni, splendida interprete di “La Gilda”, parole e musica che l’attrice ha adattato dal racconto dell’autore e intellettuale lombardo Giovanni Testori, “La Gilda del Mac Mahon”, del 1959.

Milano, immediato dopoguerra. Nel quartiere proletario Mac Mahon, a quei tempi estrema periferia nord della città, vive una donna dal fisico prorompente, sinuoso e provocante che somiglia vagamente all’attrice americana Rita Hayworth e che, per questo, viene soprannominata“Gilda”. La protagonista si innamora di un balordo, finito in carcere per ricettazione, che mantiene “da gran signore” vendendo il proprio corpo. Ma ogni volta che un cliente le si avvicina va in ansia, come se si trattasse sempre del primo. Laura Marinoni incontra un altro testo di Giovanni Testori, una cantata teatrale piena di musica, canzoni e suggestioni legate a Milano, e sceglie questa volta un personaggio più leggero, solare e fiammante che le permette anche di cantare e danzare, oltre che recitare.

“La Gilda” è una storia d’amore e di riscatto che Laura Marinoni, protagonista indiscussa della scena contemporanea, porta in scena grazie alla complicità del pianista Alessandro Nidi – lo stesso con cui nel 2015 presentò il suo “L’amore ai tempi del colera” di Gabriel García Márquez – e ai brani di musicisti come Enzo Jannacci, Leo Ferré, Mina e Claudio Monteverdi.