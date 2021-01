Enna. L’attacco del Pd: “La politica dell’amministrazione lontana dai bisogni dei cittadini”

Anche il Partito Democratico ennese, attraverso il segretario del Circolo di Enna Bassa Francesco Rampello, interviene sulla vicenda della chiusura delle scuole dell’infanzia Fontanazza e Rodari.

“Da qualche giorno assistiamo ad una vicenda che definirla surreale è riduttivo. Da un approfondimento – si legge nel comunicato stampa – pare che la scelta sia dettata da una razionalizzazione delle risorse da destinare agli asili nido comunali, come se si potesse trattare l’educazione e la formazione delle future generazioni come una normale posta di bilancio. Il provvedimento risulta incomprensibile, sia politicamente che eticamente, specialmente in un momento in cui le casse comunali sono floride e in un momento storico dove la salvaguardia sanitaria è prioritaria, sicuramente la chiusura dei plessi oltre che creare un problema di qualità formativa rischia di creare un sopraffollamento delle aule, non garantendo un adeguato distanziamento sociale. Inoltre, lo stesso provvedimento, va a cozzare con quando previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che individua tra le politiche di miglioramento delle infrastrutture sociali, il potenziamento dei servizi di asilo per la prima infanzia”.

“Nell’ultimo mese – prosegue Rampello – abbiamo assistito a provvedimenti amministrativi che da un lato mirano ad aumentare in maniera discutibile i costi della politica (modifica dell’articolo 39 dello statuto comunale del 22 Dicembre 2020) aumentando di fatto la dotazione assessoriale da 8 a 9 e dall’altro a un taglio indiscriminato dei servizi essenziali. Non posso che prendere atto della politica messa in campo dall’amministrazione, più attenta ad quadratura elettorale e assolutamente lontana dai bisogni dei cittadini. A garanzia di tutta la collettività valuteremo l’azione politica più idonea da portare nelle sedi istituzionali per scongiurare la chiusura dei due plessi”.