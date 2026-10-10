Enna, l’associazione Schierarsi chiede verifiche sui rifugi nelle scuole in caso di eventi estremi

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L’associazione Schierarsi – Piazza di Enna ha inviato una richiesta al sindaco di Ennai, al presidente del Consiglio comunale, ai capigruppo e ai settori comunali competenti per chiedere una verifica sulla presenza e sull’idoneità di locali da utilizzare come rifugi temporanei negli istituti scolastici comunali in caso di calamità naturali ed eventi meteorologici estremi.

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La richiesta, firmata da Cinzia Amato, referente provinciale e rappresentante della Piazza di Enna dell’associazione Schierarsi, prende spunto dagli accadimenti che hanno interessato il territorio di Marsala e pone l’attenzione sulla sicurezza degli edifici scolastici di pertinenza comunale e dei giovani che li frequentano.

«L’incalzare del cambiamento climatico sta evidenziando una sempre maggiore frequenza ed intensità di eventi meteorologici estremi, quali trombe d’aria, tornado, raffiche di vento eccezionali, fenomeni che storicamente non appartenevano alla nostra quotidianità ma che oggi impongono nuove strategie di prevenzione», si legge nella nota.

L’associazione chiede quindi una «mappatura e idoneità dei locali», per verificare «se negli istituti scolastici comunali siano presenti vani interrati, seminterrati o spazi interni strutturalmente idonei a fungere da “spazi sicuri” e rifugi temporanei in caso di eventi atmosferici catastrofici a rapido sviluppo».

Un altro punto riguarda l’«adeguamento dei Piani di Protezione Civile ed Emergenza» e, in particolare, la verifica «se i Piani di Evacuazione ed Emergenza delle singole scuole e il Piano Comunale di Protezione Civile integrino già specifiche procedure di messa in sicurezza al coperto, distinte dai tradizionali protocolli di evacuazione all’esterno previsti per il rischio sismico o incendio».

Schierarsi chiede inoltre, «qualora tali spazi o procedure non risultassero ancora definiti», se l’Amministrazione intenda «avviare una mappatura degli edifici e promuovere percorsi di informazione e formazione rivolti al personale scolastico e agli studenti».

«Come associazione attiva sul territorio, restiamo a disposizione per qualsiasi tavolo di confronto o iniziativa volta a garantire la sicurezza delle scuole cittadine», conclude la richiesta.