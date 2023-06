Enna: l’Associazione Magma ospita Angelo Sicilia e la sua collezione di pupi siciliani

Una mostra, laboratori creativi e rappresentazioni dedicate ai pupi siciliani. Angelo Sicilia, fondatore dell’Associazione Marionettistica Siciliana, approda a Enna, su iniziativa dell’Associazione Magma, per una residenza d’arte dedicata ai pupi siciliani e per ricevere il Premio Magma.

Si parte sabato 24 giugno con l’apertura della mostra dedicata ai pupi siciliani alle ore 19 presso la sede dell’associazione di Via Roma 105, alla presenza dell’artista. In esposizione pupi, scene e fondali. A seguire sarà inaugurata la “Parete degli Artisti” con l’apposizione della firma del Maestro Angelo Sicilia (nella foto di Francesco Petrantoni) sul mattone d’argilla cotto dal Maestro ceramista Gianni Ruggeri. Uno spazio simbolico, quello della parete, che sarà di volta in volta impreziosito dagli artisti che saranno ospiti dell’associazione. La mostra sui pupi siciliani sarà visitabile con ingresso libero fino al 9 luglio dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 21,30.

Ma l’esperienza per tutti coloro che vorranno avvicinarsi all’affascinante mondo dei pupi siciliani proseguirà il 30 giugno e il 1° luglio con i laboratori creativi per bambini e adulti che lo stesso Angelo Sicilia curerà, approfondendo la storia e le tecniche legate ai pupi siciliani. I laboratori per i più piccoli si terranno il 30 giugno e il 1° luglio dalle 16 alle 18, entrambi presso la sede dell’Associazione Magma; quelli per gli adulti si terranno giorno 30 giugno a partire dalle ore 20 presso Giardino Bistrò Paradiso in Via Roma 316 (con apericena) e il primo luglio presso la sede dell’Associazione Magma sempre alle ore 20. Per iscriversi ai laboratori è necessaria la prenotazione chiamando i numeri 338.5943032 e 350.9263243, oppure recandosi presso la sede dell’associazione in Via Roma 105.

La residenza d’arte di Angelo Sicilia si concluderà il 3 e 4 luglio con alcune rappresentazioni conclusive ad ingresso libero presso il cortile della Soprintendenza di Enna. L’artista, molto conosciuto in Italia e all’estero anche per il suo impegno civile e sociale attraverso la realizzazione di spettacoli legati alla diffusione della cultura della legalità, proporrà al pubblico il 3 luglio alle ore 18 “Le farse di Nofriu e Virticchiu” (per i bambini), mentre alle ore 20 “I paladini di Francia”. Il 4 luglio alle ore 18 “Colapesce” (per i bambini) e alle ore 20 “Don Pino Puglisi”. Al termine delle esibizioni del 4 luglio sarà conferito all’artista il Premio Magma, riconoscimento dedicato all’impegno civile e all’arte ideato dall’associazione presieduta da Paolo Previti.

“La mission di Magma – spiega Previti – si fonda sulla divulgazione e sulla formazione alla cultura e all’arte. Ho conosciuto Angelo Sicilia un anno fa e ne sono rimasto affascinato e colpito e per questo l’ho fortemente voluto a Enna”.

L’evento con il Maestro Angelo Sicilia rappresenta la prima iniziativa nel capoluogo dell’Associazione Magma.

“Insieme ai soci – prosegue Paolo Previti – abbiamo pensato di portare nel nostro territorio una delle tradizioni popolari siciliani più conosciute al mondo, i pupi siciliani, patrimonio dell’Unesco, per poter dare la possibilità alla cittadinanza ennese e non solo di riscoprirne il fascino. Ringrazio innanzitutto Angelo Sicilia che ci onorerà della sua presenza e i soci dell’associazione Giuseppe Alaimo, Andrea Lo Gioco e Andrea Valentino, per la preziosa collaborazione nell’organizzazione di questo evento che ci auguriamo possa essere apprezzato dalla comunità ennese, in particolare dai più piccoli”.