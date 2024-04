Enna: l’Associazione Luciano Lama partner nel progetto “Biblioinsieme”

PUBBLICITÀ

Luoghi attrattivi di dialogo, discussione e confronto. Lo dovrebbero diventare 6 biblioteche della provincia di Enna al termine del lavoro di un progetto dal nome “Biblioinsieme” cui parteciperà come partner anche l’Associazione Luciano Lama Ong presieduta da Michele Sabatino.

Il progetto “Biblioinsieme”, finanziato alla società Dante Alighieri comitato di Enna nell’ambito del bando “Biblioteche e comunità” III Edizione promosso dalla Fondazione CON IL SUD e dal Centro per il libro e la lettura e in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), punta a favorire la costruzione di una comunità rispettosa delle diversità, inclusiva e solidale, che non lasci in posizione marginale i soggetti più fragili.

Il progetto prevede attività e laboratori culturali destinati a varie fasce di età.