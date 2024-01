Enna: l’Associazione Luciano Lama partner del progetto internazionale GET

PUBBLICITÀ

Per l’Associazione Luciano Lama Ong continua l’attività in favore di iniziative sia locali, ma anche nazionali ed internazionali. Infatti l’Associazione, tra i vari progetti in cui partecipa, è anche partner in uno di carattere europeo dal titolo “E’ tempo di educazione globale (GET). Dai programmi scolastici alle azioni giovanili per lo sviluppo sostenibile”.

Un progetto che vede capofila il Cisp e con 12 partner di ben 8 diversi paesi europei, Irlanda, Bulgaria, Rep. Ceca, Spagna, Grecia, Portogallo, Polonia e Italia, appunto l’associazione Luciano Lama. La durata del progetto è di 42 mesi e rientra nell’ambito del Programma DEAR della Commissione Europea.

Prevede azioni di educazione allo sviluppo formale, informale e non formale. In particolare mira a migliorare la capacità dei sistemi educativi formali degli 8 paesi europei partner, creando negli studenti e negli insegnanti un senso di corresponsabilità per lo sviluppo sostenibile locale e globale e per le sfide globali attraverso approcci di educazione alla cittadinanza globale (ECG) nelle scuole.

Saranno coinvolti nelle attività 100.000 insegnati europei, 6.400 studenti, autorità educative e organizzazioni della società civile degli 8 paesi partner partecipanti all’iniziativa.

Lo scorso 22 gennaio si è svolto il primo incontro ufficiale online alla presenza di tutti i partner.