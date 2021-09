Enna: l’associazione Luciano Lama distribuisce aiuti alimentari

Si terrà dal 20 al 22 settembre presso i locali fronte la sede dell’associazione in via Civiltà del Lavoro 17 a Enna Bassa, l’appuntamento mensile di distribuzione di generi di prima necessità a famiglie ennesi in stato di indigenza da parte dell’associazione regionale di Volontariato Luciano Lama presieduta da Michele Sabatino. L’iniziativa, nell’ambito del progetto “Programma di distribuzione degli aiuti alimentari destinati alle persone in condizione di indigenza. Regolamento (UE) n. 223/2014. Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) – Misura 1 “Povertà alimentare”, interviene sulla povertà alimentare nella città di Enna, cui ha aderito l’Associazione di Volontariato Ong Luciano Lama come partner ad un progetto che vede capofila il Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa.

Ogni mese, infatti, i volontari dell’associazione distribuiscono generi di prima necessità a quei nuclei familiari che si sono registrati presso l’associazione ed a cui è stato riconosciuto il requisito per poter aderire al progetto.

Coloro che stanno beneficiando di questo sostegno sono nuclei famigliari con un Isee inferiori a 6 mila euro, inferiori a 7560 euro nel caso di nuclei familiari con un solo componente di 67 anni, inferiori a 9360 nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni.

Chi volesse informazioni sugli orari di distribuzione e sulle modalità di adesione al programma potrà telefonare allo 0935/533211 o collegarsi al sito istituzionale dell’associazione. I beneficiari saranno scaglionati in base al numero del tesserino in modo da evitare assembramenti. E sino al 30 settembre per tutti coloro che volessero sostenere le attività umanitarie dell’associazione Luciano Lama c’è la possibilità di poter donare il 5X1000 alla stessa associazione Luciano Lama dalla dichiarazione dei redditi.