Enna: l’Associazione Luciano Lama aderisce all’iniziativa “Una Lampada per la Vita”

Anche l’associazione Ong Luciano Lama aderisce all’iniziativa “Una Lampada per la Vita”, ovvero la donazione di una lampada a pile o ricaricabile promossa dall’associazione italo-ucraina “Sylni Rasom” con sede a Taranto. La necessità delle lampade nasce dal fatto che i bombardamenti delle centrali e delle linee elettriche da parte dell’esercito russo stanno privando della luce e del riscaldamento l’intero Paese.

Chi volesse contribuire può recarsi presso la sede dell’Associazione Luciano Lama Ong a Enna Bassa in via Civiltà del Lavoro da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13. Per avere ulteriori informazioni si può telefonare allo 0935/533211. Ogni settimana dall’associazione “Sylni Rasom” provvederanno all’invio in Ucraina delle lampade raccolte, rendendo conto di ogni invio. Dalla “Sylni Rasom” fanno sapere che non accettano contributi in denaro. Chi lo desidera può inviare il suo contributo in denaro direttamente al Consolato d’Ucraina: Consolato Generale d’Ucraina di Napoli – Unicredit IBAN: IT72M 02008 03463 000 106 369 255. E’ necessario inserire la causale: UNA LAMPADA PER LA VITA.