Enna: l’Associazione Luciano Lama a Sarajevo per i suoi 30 anni di attività umanitaria

Un’attività umanitaria iniziata nel pieno della più sanguinosa guerra civile che l’Europa aveva mai visto. E’ quella che continua ancora oggi da parte dell’Associazione di Volontariato Ong Luciano Lama che il prossimo 20 aprile a Sarajevo sarà ricordata in forma ufficiale presso l’ambasciata italiana in Bosnia per i sui 30 anni di iniziative umanitarie in questo stato della ex Jugoslavia. Attività, in particolare, rivolta verso i bambini, ospitandoli in famiglie italiane, inizialmente solo siciliane, ma ormai da diversi anni in numerose regioni del Sud Italia e Sardegna, sia in estate che nel periodo natalizio (oltre 25 mila complessivamente nei 30 anni e 56 accoglienze) ma anche in altre forme verso tutta la popolazione civile in particolare verso le donne. Un’avventura iniziata quasi per caso alla fine del 1992, due anni prima che si firmassero gli accordi di pace di Dayton, e che ancora oggi è più attiva che mai.

E il prossimo 20 aprile una delegazione dell’associazione composta dal presidente Michele Sabatino, dal presidente onorario, colui da cui tutto è iniziato, Giuseppe Castellano, dall’Arcivescovo di Monreale Monsignor Michele Pennisi, sempre molto vicino a questo progetto umanitario sin quando era Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, la coordinatrice dell’attività di accoglienza dei bambini Eleonora Cappa ed altri volontari dell’associazione, si recherà presso l’Ambasciata italiana a Sarajevo per essere ricevuti dall’Ambasciatore.

Alla cerimonia saranno, inoltre, presenti il sindaco di Sarajevo, 4 ex ambasciatori italiani che negli anni hanno collaborato con l’associazione Luciano Lama ed altre autorità. La cerimonia ufficiale sarà preceduta il 19 da una visita della delegazione al centro per le vedove di guerra a Ilijas, un centro alle porte di Sarajevo cui l’associazione Luciano Lama ha contribuito per la sua nascita.