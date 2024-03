Enna: l’Associazione Il Solco dona 500 euro alla Caritas

PUBBLICITÀ

L’Associazione Il Solco di Enna, grazie alla raccolta effettuata durante il Carnevale Solidale Ennese, ha donato alla Caritas cittadina un contributo di euro 500.

“Ringrazio l’associazione Il Solco Ellegimanagement di Enna – le parole del responsabile della Caritas vicariato di Enna Demetrio Cardaci – per aver contribuito alle necessità delle famiglie della nostra città che si trovano in grave disaggio economico. La parola solidarietà – prosegue – accomuna le nostre rispettive esperienze, ed è per questo che dobbiamo continuare a percorrere la stessa strada, fianco a fianco, protagonisti, di una corsa verso i bisogni degli altri”.