Enna: l’Associazione Donne Medico organizza corso su donazione e genere

La sezione ennese dell’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM) organizza un corso online gratuito in modalità FAD asincrona, dal titolo “Donazione e genere: il filo rosso che ci lega”, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre.

Il convegno, giunto alla sua seconda edizione, affronterà diverse tematiche legate alle principali patologie ematologiche, con particolare attenzione agli aspetti terapeutici innovativi di genere e ai percorsi diagnostici. Il corso si propone di offrire un aggiornamento sulle conoscenze fisiologiche, clinico-diagnostiche, farmacologiche e terapeutiche.

Il corso è sotto la guida scientifica delle dottoresse Flavia Ancora, Ematologa AIDM Enna, e Rosalinda Vitali, Referente Aziendale Nucleo Antiviolenza/Codice Rosa ASP 4 Enna. Tra i relatori il Dott. Claudio Cerchione, dirigente medico ricercatore presso la Divisione di Ematologia dell’Istituto Scientifico Romagnolo di Meldola, la Dott.ssa Annamaria Fantauzzi, antropologa, psicologa e docente a contratto di antropologia medica e culturale presso l’Università degli Studi di Torino, il Prof. Guglielmo Mariani, internista, ematologo e docente all’Università di Westminster, il Prof. Giuseppe Alberto Palumbo, professore associato di malattie del sangue all’Università degli studi di Catania, il Dott. Sergio Siragusa, professore ordinario di ematologia e direttore della Scuola di Specializzazione di Ematologia presso l’Università di Palermo, e la Dott.ssa Giuseppa Tancredi, referente per la qualità dell’Unità di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale di Sciacca.

La presidente della sezione ennese dell’Associazione Italiana Donne Medico, la dottoressa Linda Vitali, ha dichiarato: “Con l’organizzazione di questo corso vogliamo sottolineare che l’unico sangue che siamo disposte a versare è quello per le donazioni”.

Il corso tratterà diversi temi, tra cui “L’approccio al paziente ematologico con i criteri classificativi ed i modelli prognostici: profili di cura”, “Le differenze di genere nelle anemie carenziali”, “Trombosi e gravidanza”, “La donazione del sangue cordonale e gli usi alternativi in ottica di genere”, “La rivoluzione diagnostico-terapeutica nel Mieloma Multiplo gender based” e “La donazione di sangue: aspetti etici e culturali”.