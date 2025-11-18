Enna, l’assessore Scillia: «In arrivo misure per la sicurezza stradale nelle vie più critiche»

PUBBLICITÀ

“Desidero informare la cittadinanza che le criticità relative alla sicurezza stradale in alcune vie urbane molto frequentate, tra cui il tratto iniziale di via Pergusa, subito dopo Piazza Balata, e via Leonardo Da Vinci, sono da tempo oggetto di attenzione da parte dell’amministrazione”. Così si esprime l’Assessore con delega alla viabilità ad Enna, Biagio Scillia.

PUBBLICITÀ

“Da mesi – spiega – ho già fornito al Comando di Polizia Municipale precise indicazioni affinché vengano adottate le misure necessarie a mitigare il rischio derivante dall’eccessiva velocità dei veicoli, attraverso interventi tecnici e un rafforzamento dei controlli. Ringrazio i cittadini che, con senso civico, hanno segnalato la situazione e promosso una raccolta firme. Il loro contributo è fondamentale per orientare al meglio l’azione amministrativa. Desidero ringraziare anche il consigliere comunale Marco Greco per l’attenzione che sta dedicando alla vicenda. Ogni iniziativa, compresa la mozione che ha preannunciato, sarà accolta con la massima disponibilità e spirito di collaborazione, soprattutto in questa fase conclusiva della consiliatura, nella quale ritengo importante operare con la più ampia condivisione possibile”.

PUBBLICITÀ

“Preciso – aggiunge l’esponente della Giunta Dipietro – che, dopo i diversi confronti avuti nel tempo con il Comandante della Polizia Municipale, a seguito delle più recenti sollecitazioni ho ritenuto necessario inviare una ulteriore nota formale di sollecito al Comando per conoscere i tempi necessari agli interventi richiesti. Un passaggio doveroso, volto ad assicurare che il procedimento amministrativo, di competenza dirigenziale, proceda con la dovuta celerità”.

“Garantisco – conclude poi Scillia – che continuerò a vigilare affinché si giunga quanto prima all’adozione di misure concrete a tutela della sicurezza dei cittadini”.