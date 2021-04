Enna: l’assessore regionale Zambuto in visita al Libero Consorzio Comunale

Questa mattina il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo Di Fazio ha ricevuto in visita istituzionale l’assessore regionale alle Autonomie Locali Marco Zambuto.

La visita dell’esponente della Giunta Musumeci, a pochi giorni dalla stabilizzazione degli 89 ex precari, è il segnale tangibile della condivisione di un percorso che ha visto il Governo Regionale e il Libero Consorzio lavorare in sinergia per conseguire un risultato atteso da oltre trent’anni. È stata anche l’occasione per un confronto sul ruolo istituzionale e politico delle ex Province che, nonostante le note vicissitudini legislative e finanziarie, continuano ad assolvere gli stessi compiti e le stesse funzioni a servizio dei territori.

All’Assessore regionale il Commissario ha rappresentato un ente in salute, dopo anni di agonia, capace di programmare, e che ha ritrovato il suo ruolo istituzionale e un rinnovato spirito di appartenenza.

“Abbiamo dopo parecchi anni chiuso il bilancio triennale – ha riferito Di Fazio all’assessore regionale – che ci ha consentito non solo di realizzare le stabilizzazioni, ma anche di programmare investimenti sui due settori cardine dell’ente, viabilità e scuola. Il Libero Consorzio – ha continuato Di Fazio – ha già approvato il piano triennale delle opere pubbliche, non più un libro dei sogni ma una programmazione concreta con la quasi totalità delle opere già finanziate. La stabilizzazione dei precari è stata comunque fin dall’inizio del mio mandato una priorità fortemente sostenuta e voluta dal Presidente della Regione Musumeci e che, grazie ad un lavoro di squadra, è stata realizzata”.

Non è mancato l’apprezzamento dell’Assessore Zambuto che ha voluto incontrare una delegazione di ex precari ai quali ha portato anche il saluto del presidente Musumeci soddisfatto per l’esito della stabilizzazione.

“Oggi condivido con voi questo momento di gioia – ha detto Zambuto agli ex precari – sono particolarmente soddisfatto per le condizioni finanziarie e per le prospettive dell’ente, anche se adesso occorre un forte impegno politico per ridare agli enti intermedi un nuovo assetto e un nuovo input istituzionale”.

Ad accogliere l’Assessore, oltre al segretario generale Michele Iacono, anche l’onorevole Luisa Lantieri, che da ex assessore alle Autonomie Locali, ha seguito passo passo la complicata vicenda dei precari e che oggi rilancia il suo impegno per una stabilizzazione piena.