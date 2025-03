Enna: l’assessore regionale Barbagallo in visita all’Ispettorato Agricoltura

PUBBLICITÀ

Nella giornata di ieri l’Assessore Regionale all’Agricoltura, prof. Salvatore Barbagallo, e il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, dott. Fulvio Bellomo, hanno visitato l’Ispettorato Agricoltura di Enna per incontrare il personale.

Accolti dal dott. Luigi Neri, responsabile del Servizio 10, hanno avuto l’opportunità di conoscere meglio la struttura e le sfide quotidiane affrontate dal personale, sempre più ridotto a causa dei pensionamenti. L’incontro, è stato una vera occasione di confronto tra il personale ed il Dirigente Generale che seppur insediatosi da poco tempo, ha voluto sottolineare il quotidiano impegno di dirigenti, funzionari direttivi ed istruttori nel raggiungere gli obiettivi di spesa che ogni hanno il Dipartimento Agricoltura si è prefissato, congratulandosi con tutto il personale per i risultati operativi conseguiti; nel contempo ha ribadito la necessità di rafforzare l’impegno per portare al termine entro dicembre 2025 tutte le attività di istruttoria ancora in corso ed afferenti al PSR Sicilia 2014/2022.

Il Dirigente Generale ha anche incontrato alcuni imprenditori agricoli del territorio, i quali hanno illustrato le loro realtà aziendali, ed in particolar modo gli investimenti realizzati con i fondi del PSR Sicilia 2014/2022, mostrandosi soddisfatti dei risultati raggiunti, evidenziando inoltre il valido supporto fornito dell’Ispettorato Agricoltura.

La visita si è conclusa con l’intervento dell’Assessore Barbagallo, che ha fatto una panoramica delle sfide future che attendono il comparto agricolo ed in particolar modo gli imprenditori agricoli delle aree interne, dove i cambiamenti climatici richiedono misure di adattamento e mitigazione e comportano ulteriori sforzi e sacrifici per dei risultati economici tali che garantiscono la sopravvivenza delle aziende. Si è soffermato inoltre sul successo riscosso dagli ultimi bandi emanati dall’Assessorato con particolare riferimento alla Mis. 4.1 e 5.1 del PSR Sicilia 2014/2022.