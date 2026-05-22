Enna, l’assessore regionale alla Salute Caruso visita la Kore

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Il neo nominato Assessore della Salute della Regione siciliana, Marcello Caruso, ha fatto visita oggi all’Università Kore di Enna per un primo scambio di vedute sulle esigenze dell’Ateneo ed in particolare della Scuola di Medicina e chirurgia, incontrando le massime autorità accademiche dell’Università.

Accompagnato dall’on.le Luisa Lantieri, vice presidente dell’Assemblea regionale siciliana, l’Assessore Caruso ha prima visitato l’Ospedale Umberto I e a seguire il campus di Medicina realizzato dalla Kore accanto al nosocomio ennese.

ln Ateneo l’Assessore ha ascoltato le richieste del’Università esposte dal presidente Cataldo Salerno e dall’on. Salvatore Cardinale, rappresentante della Regione nel consiglio dei garanti della Kore. Naturalmente centrale è stato il tema del policlinico universitario.

L’assessore ha ascoltato con interesse ed ha espresso l’intento di rivolgere alla Kore la stessa attenzione riservata alle altre tre università siciliane, esprimendo grande apprezzamento per quanto di eccellente realizzato ad Enna.

All’incontro hanno partecipato tra gli altri la direttrice della Scuola di Medicina, Roberta Malaguarnera, e diversi primari dell’Umberto I, tra i quali Marco Barbanti, professore ordinario di Cardiologia della Kore e uno dei massimi esperti internazionali di Emodinamica.

L’assessore ha infine visitato la Biblioteca dell’Università ed ha avuto un colloquio con il rettore Paolo Scollo e il direttore generale Salvatore Berrittella.