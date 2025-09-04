Enna, l’assessore Palermo replica a Cappa: “La SP51 è competenza dell’ex Provincia”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito dichiarazione dell’Assessore con delega ai Lavori Pubblici del Comune di Enna Gaetana Palermo.

Credo sia opportuno portare all’attenzione della cittadinanza ennese alcune importanti novità che riguardano la mia delega assessoriale a cominciare dalla soluzione dell’ormai annosa vicenda che ha riguardato il tratto di strada antistante l’Agenzia delle Entrate, in Viale Diaz, dove è finalmente stata avviata, all’esito dell’ultima conferenza dei servizi, l’attività di bonifica del suolo, cui succederà il rifacimento della copertura stradale.

Altra vicenda che sta per vedere la sua conclusione è il ripristino del tratto di ringhiera di Viale Paolo e Caterina Savoca, divelto tempo fa a causa di un incidente stradale.

Sono, poi, stati già eseguiti gli interventi per il ripristino della ringhiera di Via della Cittadella, nei pressi del Castello di Lombardia. Abbiamo inoltre eseguito, lungo alcune strade cittadine, opere di ordinaria manutenzione e, cosa più importante, posso formalmente annunciare che saranno avviati a brevissimo i lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno di Via Civiltà del Lavoro, con la conseguenziale riapertura completa di quella importante arteria cittadina.

Per quanto riguarda la SP51 comunemente conosciuta come “San Calogero” è a tutti noto che la stessa è di proprietà della ex Provincia Regionale di Enna, oggi Libero Consorzio dei Comuni e, per tale ragione, qualsiasi intervento è di competenza esclusiva di questo Ente. Comprendo che il doppio incarico ricoperto dal Consigliere Cappa possa avergli generato una qualche confusione, e dunque non abbia chiara l’idea che SP sta per strada provinciale.

Il consigliere Cappa è aduso prendersi meriti non suoi (vedi la realizzazione dei parcheggi lungo la panoramica) e scaricare su altri competenze che invece gli appartengono, come appunto la gestione della SP51.

Al netto di ogni polemica, nel ringraziare l’ufficio tecnico che ogni giorno fa i salti mortali per gestire le varie emergenze, sono a completa disposizione, anche del consigliere comunale/provinciale Cappa, per dare sempre migliori servizi al comune di Enna.

Se vorrà il Consigliere Cappa potrà venirmi a trovare in ufficio e potrò spiegargli cosa e come fare per illuminare quella strada.