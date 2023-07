Enna: l’assessore Pagana incontra i volontari antincendio boschivo

L’assessore regionale al territorio e ambiente Elena Pagana, accompagnata da Paolo Fulco del Servizio 10 Dipartimento Regionale Protezione Civile e da Giuseppe Nasello Capo Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, ha incontrato presso la Sala Convegni dell’Urban Center di Enna i volontari antincedio boschivo della Regione Lombardia e della Regione Siciliana per fare il punto sull’andamento del “Gemellaggio AIB 2023” promosso dal Dipartimento Regionale Protezione Civile.

Paolo Fulco, dopo aver ringraziato l’assessore per avere promosso l’incontro, ha introdotto sul bilancio positivo del gemellaggio in corso per tutto il mese di luglio e che la manifestata necessità del Dipartimento Regionale di Protezione Civile di rafforzare l’attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, attraverso l’attivazione del “GEMELLAGGIO AIB 2023” tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile con altre Regioni italiane nel periodo estivo, sta producendo ottimi risultati.

Ha proseguito l’assessore Pagana, che si detta orgogliosa del buon operato e dell’impegno dimostrato dai volontari antincendio nell’attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, esprimendo parole di elogio nei confronti dei volontari della Regione Lombardia. L’assessore ha parlato anche del nuovo piano antincendio approvato nei giorni scorsi dalla giunta regionale, che costituisce il principale strumento per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, anche dolosi e per la difesa della vegetazione, sia a livello regionale che provinciale, in aggiornamento al precedente piano in vigore, introducendo nuove tecnologie satellitari per rendere più efficiente il sistema. Verranno elaborate nuove strategie per dare immediata attuazione alle misure stabilite già a partire dalla campagna contro gli incendi per l’anno 2023. Il nuovo piano prevede, inoltre, una maggiore attenzione alle analisi statistiche desunte dal sistema informativo forestale e una ancor più efficace gestione della piattaforma automatizzata per le emergenze.

Pagana ha poi aggiunto che si sta proseguendo nel percorso di modernizzazione e funzionalizzazione del sistema antincendio regionale. Tra i macro obiettivi che si propone il nuovo piano, c’è la riduzione del rischio di incendi e di danni all’ambiente e dei conseguenti dissesti idrogeologici, oltre ad una migliore qualità dell’aria, il tutto in linea con le strategie dell’ultimo documento di economia e finanza regionale.

Per garantire l’effettività di tutte le misure antincendio, il governo regionale, ha già avviato l’acquisto di nuovi mezzi antincendio, eliminando l’annoso problema della vetustà e della inadeguatezza dei mezzi.

In questo ambito di nuova programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, il ruolo del Volontariato AIB risulta di fondamentale importanza ed efficacia.

Giuseppe Nasello ha parlato della buona sinergia con la Protezione Civile Regionale e con il comando territoriale dei Vigili del Fuoco. Durante l’incontro il direttore generale del Dipartimento di Protezione Civile Regionale Salvo Cocina ha effettuato una videochiamata per un ringraziamento ai presenti.

A chiusura dell’incontro, l’assessore ha visitato il museo delle Confraternite Ennesi all’interno dell’ex convento dei Cappuccini.