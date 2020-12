Enna: l’assessore alle politiche sociali visita i centri di accoglienza per stranieri

Visita a sorpresa dell’Assessore alle Politiche Sociali di Enna Gianpiero Cortese presso i due centri di accoglienza per stranieri, il primo a Pergusa dedicato a minori non accompagnati, ed il secondo ad Enna Bassa per maggiorenni, denominati “La porta del mondo” e gestiti dalla Cooperativa Ippocrate di Enna

Accompagnato dalle responsabili Dott.ssa Stefania Fazzi e Dott.ssa Noemi Vella, ha potuto constatare di persona le condizioni di permanenza, riscontrando un ottimo livello della gestione, e portando il saluto e l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le persone più sfortunate, che affrontano viaggi pericolosissimi dal centro Africa alle nostre coste in cerca di una condizione di vita migliore.

L’impegno assunto è stato quello di adoperarsi per una migliore inclusione nel nostro territorio, attraverso la progettualità di percorsi lavorativi, ove possibili, nonché educativi e scolastici, per consentire ai giovani di integrarsi nelle migliori condizioni possibili e di dare un senso alla loro, seppur provvisoria e momentanea, permanenza.

I responsabili delle strutture si sono dichiarati soddisfatti ed hanno garantito collaborazione.