Enna, l’Assessore alla Sanità chiede alle Asp di sospendere le procedure concorsuali

Se l’Assessore regionale alla Sanità Razza ha ritenuto di emanare ieri un atto di indirizzo ai Direttori delle ASP della Sicilia con cui li invita a sospendere le procedure concorsuali e a non dare luogo ad alcun nuovo rapporto di lavoro durante il periodo di campagna elettorale per le prossime amministrative, e se lo stesso Assessore ha inviato la nota a tutti i Procuratori della Repubblica dell’intera isola, evidentemente ha ritenuto valide le ragioni delle nostre denunce fatte nei giorni scorsi.

Spiace però constatare come il Direttore Generale dell’Asp di Enna dottor Iudica, invece, con tanta solerzia, risponde all’interrogazione presentata all’ARS dal segretario regionale del Pd Onorevole Anthony Barbagallo. Forse, come lui stesso afferma, farebbe bene a non rispondere alla politica ma ad occuparsi dei problemi della sanità ennese, magari riducendo le lunghe liste di attesa e le estenuanti code che in questi giorni i cittadini devono affrontare presso il CUP per poter prenotare le visite anche quando sono esenti dal pagamento del ticket.

Noi, dal nostro canto, continueremo a vigilare sulla regolarità della campagna elettorale e a denunciare eventuali irregolarità

Il Segretario Provinciale, Vittorio Di Gangi