Enna: l’Asp riorganizza la rete emergenziale

Dopo il periodo emergenziale per il COVID-19 e la pausa estiva, il Dipartimento di Emergenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna riparte convocando tutti i responsabili dei Pronto Soccorso Aziendali per iniziare a pianificare la strategia che conduca alla costruzione di un sistema di rete assistenziale, rivolto al trattamento dell’emergenza.

“Rete emergenziale – sottolinea il dott. Renato Valenti, Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione – che deve superare le logiche organizzative di un singolo ospedale, per integrare e aggregare le risorse disponibili presenti in ciascun presidio perchè diventino patrimonio comune. Si è partiti dalle Unità Operative dei PS perché ritengo siano le pietre angolari del sistema di emergenza e pertanto è necessario che adottino un linguaggio comune: unità di attrezzature, di attività formativa e di adozione di protocolli e procedure. È il primo passo di un progetto ambizioso che successivamente dovrà coinvolgere tutte le altre Unità Operative dei presidi mirando alla configurazione secondo il modello hub e spoke, necessario per garantire ai pazienti una completa presa in carico indipendentemente dal luogo in cui avviene l’accesso. Numerose le difficoltà da affrontare: il completamento dell’integrazione dei sistemi informatici della rete dell’emergenza ospedaliera e l’integrazione tra questa e quella territoriale, il personale medico, in alcune realtà limiti strutturali, la creazione di una rete di telemedicina, ma è nel mezzo delle difficoltà che nascono le opportunità. Mi sento di ringraziare tutta la Direzione Aziendale per l’attenzione e l’impegno che stanno riservando alla risoluzione delle problematiche riguardanti l’emergenza. La loro vicinanza è da sprono per il nostro impegno”.