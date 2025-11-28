Enna: l’ASP rafforza l’assistenza sanitaria in carcere

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha affidato alla dottoressa Ardita Angiola Maria un incarico provvisorio di medicina penitenziaria della durata di sei mesi, con decorrenza dal mese di novembre. Una nomina che manifesta la volontà di offrire cure di qualità a una delle fasce più fragili della popolazione, assicurando a tutti il diritto fondamentale alla salute.

La medicina penitenziaria rappresenta uno dei settori più complessi e delicati del sistema sanitario. I detenuti costituiscono una popolazione particolarmente vulnerabile, spesso segnata da storie di disagio sociale, dipendenze e patologie croniche trascurate per anni. Dentro le mura del carcere, un mal di denti, un’infezione non curata o una crisi d’ansia possono trasformarsi in emergenze silenziose che nessuno vede.

La dottoressa Ardita sarà gli occhi, le mani e la voce della sanità pubblica in questi luoghi difficili. Il suo compito andrà ben oltre la semplice prescrizione di farmaci: dovrà costruire relazioni di fiducia, ascoltare storie difficili e accompagnare percorsi di cura che si intrecciano con percorsi esistenziali complessi. Quando sarà necessario un intervento specialistico o un ricovero, sarà lei a coordinare i percorsi assistenziali, garantendo che nessuno resti indietro.

L’impegno dell’Azienda Sanitaria si traduce nell’assicurare, in conformità all’Accordo Integrativo Regionale di Medicina Penitenziaria e all’Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale, la continuità nell’erogazione dei servizi medici essenziali all’interno delle case circondariali del territorio. Non si tratta soltanto di rispettare un obbligo di legge, ma di riconoscere che la salute è un diritto che non può essere sospeso.