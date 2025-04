Enna: l’Asp potenzia il comparto amministrativo trasformando 14 contratti da part-time a full-time

PUBBLICITÀ

Presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna a partire dal primo aprile 14 dipendenti del comparto amministrativo hanno un nuovo contratto di lavoro full time. Con questo passaggio si perfeziona un percorso iniziato lo scorso anno, che a seguito di un regolare concorso di mobilità, aveva visto i lavoratori transitare presso l’ASP da altri enti. 13 di loro provenivano dal Comune di Enna, presso il quale prestavano servizio da tanti anni come personale part time a 18 ore settimanali.

Il provvedimento è stato fortemente voluto dal Direttore Generale Dr. Mario Zappia coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Sigona e dal Direttore Sanitario Dr. Emanuele Cassarà. La Direzione Strategica sottolinea come acquisire personale già formato e con tanti anni di esperienza rappresenti un grande vantaggio per l’Azienda e che attraverso il loro contributo si potrà migliorare l’organizzazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.

“Nei pochi mesi in cui abbiamo avuto modo di conoscere questi nuovi dipendenti – dichiara il Direttore Zappia – abbiamo capito che si trattava di personale competente e motivato, il passaggio da 18 a 36 ore settimanali è stato incentivato dal loro atteggiamento”.

Attraverso questo sostanziale incremento orario il personale potrà svolgere il proprio lavoro in modo esaustivo migliorando la qualità dei servizi in cui è impegnato, e allo stesso tempo avrà la serenità di guardare al futuro con nuovi occhi e concrete aspettative per una vita lavorativa migliore e stabile.

Questo incremento di ore lavorate si inquadra nel più ampio progetto di potenziamento del personale che la Direzione Strategica sta concretizzando fin dai primi giorni di lavoro. L’Azienda si arricchisce di ulteriori dipendenti, capaci e pronti ad aiutare i colleghi, per offrire alla collettività servizi sempre più puntuali e di qualità, finalizzati a migliorare l’esperienza di assistenza sanitaria per chi ne ha bisogno.