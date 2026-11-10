Enna, l’ASP organizza un incontro con le famiglie dei bambini nati nel 2026
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna organizza «Natale con i nostri nati», un’iniziativa dedicata alle famiglie dei bambini nati nel corso del 2026 nei Punti Nascita di Enna e Nicosia. L’appuntamento è in programma lunedì 21 dicembre, dalle ore 10 alle 12, presso l’Aula Mingrino dell’ospedale Umberto I di Enna.
Nel corso dell’incontro saranno illustrati i principali risultati raggiunti nell’ambito dell’assistenza materno-infantile, con particolare riferimento all’aumento del numero delle nascite, alla sicurezza del parto e all’appropriatezza del ricorso al taglio cesareo.
Saranno inoltre presentati gli interventi di potenziamento dei percorsi dedicati alla gravidanza, alla nascita e all’assistenza neonatale, insieme all’ampliamento dei servizi, con particolare attenzione alla partoanalgesia.
Un altro tema riguarderà la collaborazione tra i Punti Nascita di Enna e Nicosia, l’area ostetrica, l’assistenza neonatale e l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale.
L’iniziativa sarà anche un’occasione di incontro tra gli operatori sanitari e le famiglie dei bambini nati durante l’anno.
La mattinata si concluderà con lo scambio degli auguri natalizi e un momento conviviale.
La partecipazione è aperta alla cittadinanza, con un invito rivolto in particolare alle famiglie dei bambini nati nel 2026 nei due Punti Nascita.