Enna, l’ASP organizza un incontro con le famiglie dei bambini nati nel 2026

Ospedale di Enna
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L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna organizza «Natale con i nostri nati», un’iniziativa dedicata alle famiglie dei bambini nati nel corso del 2026 nei Punti Nascita di Enna e Nicosia. L’appuntamento è in programma lunedì 21 dicembre, dalle ore 10 alle 12, presso l’Aula Mingrino dell’ospedale Umberto I di Enna.

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Nel corso dell’incontro saranno illustrati i principali risultati raggiunti nell’ambito dell’assistenza materno-infantile, con particolare riferimento all’aumento del numero delle nascite, alla sicurezza del parto e all’appropriatezza del ricorso al taglio cesareo.

Saranno inoltre presentati gli interventi di potenziamento dei percorsi dedicati alla gravidanza, alla nascita e all’assistenza neonatale, insieme all’ampliamento dei servizi, con particolare attenzione alla partoanalgesia.

Un altro tema riguarderà la collaborazione tra i Punti Nascita di Enna e Nicosia, l’area ostetrica, l’assistenza neonatale e l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale.

L’iniziativa sarà anche un’occasione di incontro tra gli operatori sanitari e le famiglie dei bambini nati durante l’anno.

La mattinata si concluderà con lo scambio degli auguri natalizi e un momento conviviale.

La partecipazione è aperta alla cittadinanza, con un invito rivolto in particolare alle famiglie dei bambini nati nel 2026 nei due Punti Nascita.

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