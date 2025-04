Enna: l’Asp celebra la giornata mondiale dell’igiene delle mani

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna annuncia la celebrazione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, che si terrà il prossimo 5 maggio. Un’occasione importante per rafforzare la consapevolezza sull’importanza delle pratiche corrette di igiene delle mani in ambito sanitario e non solo.

A partire dalle ore 9:00, presso la Sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I di Enna, si svolgerà una conferenza dedicata a questo tema cruciale, che coinvolge professionisti, operatori sanitari e cittadini. La manifestazione vedrà la partecipazione del Direttore Generale, dott. Mario Zappia, e del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, a testimonianza dell’impegno dell’ASP di Enna nel promuovere le buone pratiche di igiene.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno la dott.ssa Maria Lucia Rita Di Grigoli, Dirigente della UOS Professioni Sanitarie, Area Infermieristica ed Ostetrica; il dott. Pierfranco Mirabile, Dirigente dell’Unità Operativa Rischio Clinico; la dott.ssa Maria Ruscica, Direttore dell’UOC Farmacia Ospedaliera; il dott. Luigi Guarneri, Direttore della U.O. Malattie Infettive dell’Ospedale Umberto I; la dott.ssa Eleonora Caramanna, Responsabile della U.O. Educazione e Promozione della Salute; e il Prof. Vincenzo Restivo, Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva all’Università Kore di Enna e Responsabile U.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’Asp di Enna.

“L’ASP di Enna mantiene alta l’attenzione alla tematica dell’igiene delle mani, allineandosi alle raccomandazioni del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana”, sottolinea la Direzione Aziendale.

La campagna “Salva vite: igienizza le mani”, promossa dall’OMS ogni 5 maggio, infatti, sottolinea l’importanza di questa semplice ma fondamentale procedura, che può salvare milioni di vite ogni anno. Quest’anno, l’OMS celebra i 17 anni della campagna globale con lo slogan “Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre”, evidenziando l’esigenza di implementare rapidamente il “Global action plan and monitoring framework on infection prevention and control (IPC), 2024-2030”. Tra gli obiettivi principali della campagna, citiamo i seguenti: promuovere pratiche ottimali di igiene delle mani, seguendo i 5 momenti dell’OMS e l’uso appropriato dei guanti; integrare l’igiene delle mani nelle strategie nazionali di prevenzione e controllo delle infezioni; sensibilizzare sull’impatto ambientale dei guanti, dalla produzione alla gestione dei rifiuti, soprattutto in caso di uso inappropriato.

L’ASP di Enna ribadisce il suo impegno nel promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione, fondamentale per tutelare la salute di tutti i cittadini.