Enna: l’arte torna da Modè, in esposizione dieci sculture

Modè, il negozio di abbigliamento uomo-donna di Enna Bassa, strizza ormai da tempo l’occhio all’arte, trasformandosi spesso in uno spazio innovativo e camaleontico, contenitore di mostre ed esposizioni artistiche.

Domani, martedì 29 ottobre, alle ore 17, il negozio ospiterà un evento imperdibile: saranno presentate le opere dei dieci partecipanti alla prima edizione del corso di scultura in argilla, tenuto dai maestri internazionali Trinidad Caminos e dall’ennese Mario Termini. Le opere saranno quindi in esposizione per il pubblico.

Durante l’evento sono previste anche musica jazz dal vivo e deliziosi rinfreschi, con l’intento di offrire ai partecipanti un pomeriggio indimenticabile.

Modè continua a dimostrare il suo impegno per la promozione dell’arte e della cultura. Solo nell’ultimo anno ha ospitato due importanti mostre degli scultori Mario Termini e Gesualdo Prestipino tra le vetrine e i reparti del negozio.

Andando a fare shopping, si potranno quindi ammirare le sculture dei partecipanti al corso. Nel frattempo, sarà possibile scoprire le collezioni invernali di abbigliamento uomo e donna, con nuovi marchi e promozioni speciali per l’occasione.

Liborio Tomasello, il titolare, da sempre appassionato di pittura e scultura, dichiara: “C’è la volontà di aprire il punto vendita a eventi artistici e farlo diventare uno spazio versatile e innovativo, contenitore non solo di moda”.

Pochi anni fa, Tomasello, uno dei primi pionieri del polo commerciale di Enna Bassa, ha ideato e organizzato anche innovativi shopping tour. I clienti, dalla provincia, venivano prelevati con pullman e portati a Enna per un’esperienza di shopping unica, tra apericena e intrattenimento vario. Ha trasformato il suo negozio in un punto di riferimento per gli amanti della moda e dell’arte.

L’evento di domani è realizzato in collaborazione con l’Enaip, l’Istituto Federico II di Enna, la Parrucchieria Luxury e la Palestra OLB Accademia di Danza.