Enna, l’appello di Di Maggio: “Popolo gialloverde se ci sei batti un colpo”

Si pubblica di seguito dichiarazione di Gaetano Di Maggio, sostenitore dell’Enna Calcio ed ex assessore provinciale.

Tutti coloro che vogliono contribuire fattivamente all’iscrizione dell’Enna calcio al prossimo campionato di serie D devono dare la propria disponibilità economica, acquisto abbonamento o sponsor-contributo, entro il 20 c.m. tramite le associazioni di categoria tutte, i sindacati, gli ordini professionali e tutte quelle organizzazioni che possono raccogliere istanze collettive.

Giorno 20 c.m. diventa un punto di non ritorno per la sopravvivenza della nostra amata Enna. Metteteci nelle condizioni di portare al tavolo tecnico una proposta importante di aiuto alla società per continuare a gridare con orgoglio… Forza Enna.