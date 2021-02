Enna. Cna: “Le imprese della ristorazione vogliono lavorare”

Lunedì in tutte le principali città dell’isola, CNA consegnerà ai Sindaci e ai presidenti del consiglio un documento sullo stato del settore e le rivendicazioni necessarie per provare a garantirne la sopravvivenza. L’iniziativa, nata sotto l’hastag #apriresipuò, vuole raggiungere al più presto alcuni obiettivi tra cui la riapertura celere e nelle migliori condizioni anche a seguito di alcune autorevoli dichiarazioni che vanno nella direzione del mantenimento della zona arancione.

“Le imprese vogliono tornare a lavorare, vogliono aiuti e certezze. Assistono invece al balletto delle riaperture senza rendersi conto che ogni volta che si riapre e si richiude le attività subiscono enormi danni. A questo proposito occorre fare tutto ciò che è necessario per essere zona gialla – così dichiara il Presidente di CNA Enna Filippo Scivoli -. Già le condizioni di sopravvivenza in zona gialla sono proibitive e chiediamo a gran voce piccoli aggiustamenti che possono fare la differenza. D’altra parte oramai assistiamo a trucchi ed escamotage di ogni sorta che aggirano le regole e creano condizioni di rischio contagio.”

“Chiediamo ai Sindaci e agli amministratori locali che hanno rappresentato un interlocutore costante durante la crisi, di farsi carico di una questione che rischia di azzerare pezzi importanti delle economie locali – dichiarano i ristoratori aderenti a CNA -. I ristori non bastano più, la filiera dell’agroalimentare sta risentendo delle chiusure dei ristoranti a valle e serve uno shock di liquidità per dare ossigeno alla filiera. Sono rimasti in sospeso aiuti finanziari, norme e tante, troppe questioni che determinano la sopravvivenza del settore, come ad esempio il paradosso della TARI che paghiamo da chiusi nella misura di chi è tra i massimi produttori di rifiuti”.

“Questo settore assieme a quello del turismo è il più colpito, e rappresentano nelle economie locali i settori che avevano registrato una maggiore vitalità – conclude il Presidente di CNA Scivoli -. Servono provvedimenti efficaci, certi e celeri. A partire da una riapertura anche nelle ore serali”.