Enna, l’appello dell’Ance: “Salvaguardare gli investimenti FSC”

“Occorre che tutti gli attori si impegnino per salvaguardare i progetti inseriti nella programmazione FSC”. L’ANCE si unisce all’appello lanciato dal Sindaco di Gagliano Castelferrato sui rischi di perdere i finanziamenti previsti per importanti interventi di miglioramento viario.

Sabrina Burgarello: “Siamo in una fase importante della programmazione FSC. Occorre che tutti gli enti coinvolti siano rigorosi nel rispetto degli impegni. Il piano a valere sui fondi di sviluppo e coesione, approvato dalla Giunta regionale a maggio scorso e poi rivisto a novembre (delibere 192 e 359) detta tempi che impongono un impegno comune a far sì che tutte le fasi propedeutiche siano rispettate. Le delibere per esempio prevedono che entro fine mese siano avviate le fasi di affidamento della progettazione che deve poi essere consegnata entro settembre 2026”.

Nel dettaglio gli interventi riguardano: RI-EFFICENTAMENTO DI UN TRATTO DEL FIUME DITTAINO A VALLE DELLA SP 75, per € 7.353.260; SP 22 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI VARIANTE TRA IL KM 0 E KM 4, per € 5.356.994; SP 47 PIANO TORRE DIGA ANCIPA – BIVIO SS 120 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, per € 4.000.000; REALIZZAZIONE DEL PONTE SUL FIUME GORNALUNGA, per € 4.000.000; LAVORI LUNGO LA S.P. N. 28 PANORAMICA͟, per € 9.115.000; AMMODERNAMENTO DELLA S.P.98 “EX TURISTICA” per € 3.700.000.

“Per questi interventi – prosegue Burgarello – auspichiamo una sinergia concreta tra Dipartimento Infrastrutture e Libero Consorzio Comunale e rivolgiamo un accorato appello all’Assessore Aricò perché attivi un tavolo tecnico specifico per scongiurare che questa area interna, già penalizzata da dinamiche di investimenti che spesso la tengono fuori, si veda defraudata da questi investimenti”.

Nota positiva sono l’avanzamento di altri 2 progetti della programmazione FSC: LAVORI DI RECUPERO, VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA ROCCA DI GAGLIANO CASTELFERRATO per € 7.514.779 per il quale la soprintendenza dovrebbe a breve pubblicare il bando di gara; MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE IRRIGUA OLIVO per € 21.497.000 il cui bando è stato già pubblicato.